"Возвращаемся в 2022 год": украинская журналистка Даниленко призвала готовиться к трудным временам

Продовольственный кризис в городах Украины Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинцы массово сталкиваются с последствиями ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре России. ВС РФ усилили атаки по объектам в Киеве и регионах. В связи с этим простые граждане начали ощущать серьезный дискомфорт. Так, украинская журналистка Татьяна Даниленко в соцсетях заявила, что страна "возвращаемся в 2022 год" в бытовом смысле.

"Эпоха [боевых действий] с латешечкой на банановом ожидаемо пришла к своему финишу", - оценила обстановку киевлянка.

Она призвала сограждан готовиться к тяжелым временам. Журналистка отметила, что сейчас главное для жителей - попытаться поднять моральный дух.

Глава киевского режима Владимир Зеленский открыто предвещает стране тяжелую зиму. Он признал, что в стране почти не осталось целых ТЭС.