"Их будет гораздо больше": США начинают экономическую операцию против Ирана

Министр Бессент анонсировал еженедельный ввод США санкций против Ирана Фото: REUTERS.

Американские власти приступают к новой операции против Ирана. Они намерены подвергнуть Тегеран мощным экономическим санкциям. Новые ограничения будут вводиться еженедельно. Так заявил американский министр финансов Скотт Бессент в беседе с Reuters.

"Вы увидите, что с каждой неделей их [санкций] будет гораздо больше", - анонсировал глава Минфина США.

По его данным, Вашингтон намерен начать с банков. Министр призвал их перестать хранить иранские средства и "помогать режиму". В ином случае ограничения коснутся и конкретных банков.

США ранее атаковали остров Ларак в Ормузском проливе. Иранские военные пообещали дать жесткий ответ на удары. Ночью 31 августа КСИР, как ожидалось, запустил ракеты в сторону американских объектов на Ближнем Востоке.