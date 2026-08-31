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НовостиВ мире31 августа 2026 0:48

"Их будет гораздо больше": США начинают экономическую операцию против Ирана

Министр Бессент анонсировал еженедельный ввод США санкций против Ирана
Алина КОЧНЕВА
Министр Бессент анонсировал еженедельный ввод США санкций против Ирана

Министр Бессент анонсировал еженедельный ввод США санкций против Ирана

Фото: REUTERS.

Американские власти приступают к новой операции против Ирана. Они намерены подвергнуть Тегеран мощным экономическим санкциям. Новые ограничения будут вводиться еженедельно. Так заявил американский министр финансов Скотт Бессент в беседе с Reuters.

"Вы увидите, что с каждой неделей их [санкций] будет гораздо больше", - анонсировал глава Минфина США.

По его данным, Вашингтон намерен начать с банков. Министр призвал их перестать хранить иранские средства и "помогать режиму". В ином случае ограничения коснутся и конкретных банков.

США ранее атаковали остров Ларак в Ормузском проливе. Иранские военные пообещали дать жесткий ответ на удары. Ночью 31 августа КСИР, как ожидалось, запустил ракеты в сторону американских объектов на Ближнем Востоке.