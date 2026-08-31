В Институте физики атмосферы предупредили об аномальных осадках осенью: к чему это приведет

Семенов: осенью Россию ждут аномальные осадки, способные привести к наводнениям. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

Осенью из-за циклонов россиян ждут аномальные осадки, которые могут привести к наводнениям по типу ЧП на Амуре в 2013 году. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

«Для осени, что касается погодно-климатических аномалий, для России я бы выделил аномальные осадки, связанные с циклонами, которые могут приводить и приводили к наводнениям. Яркий пример — экстремальное наводнение на Амуре в 2013 году», — сказал Семенов.

По словам ученого, в нашей стране в целом осень увеличивается доля ливневых осадков. Причем, активнее всего это происходит в западной и восточной частях страны, куда заходят атлантические и тихоокеанские циклоны.

Кроме того, возможно аномально ранее или аномально позднее установление снежного покрова или наступление морозов. Такие отклонения, заключил Семенов, часто негативно воздействуют на экосистемы и сельское хозяйство.

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