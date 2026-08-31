На руднике в Хабаровском крае произошло обрушение в руднике: есть погибший и пострадавшие

Рабочий погиб при обрушении на руднике в Хабаровском крае, еще двое пострадали. Фото: Belkin Alexey/GLOBAL LOOK PRESS

При обрушении породы на руднике в Хабаровском крае погиб один рабочий, еще двое пострадали. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Отмечается, что ЧП случилось на горизонте 175 метров. В настоящее время спасатели и сотрудники предприятия ведут поиск и спасение пострадавших.

«Два человека доставлены в медпункт предприятия. Им оказана первая медицинская помощь, один из них транспортирован в лечебное учреждение в город Комсомольск-на-Амуре. Тело третьего работника обнаружено, проводятся работы по извлечению из-под завала», - говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Двумя годами ранее, напомним, в Амурской области оказались заблокированы 13 шахтеров, которые оказались под завалами горной породы на руднике «Пионер» на глубине более 147 метров.

Позже управление Следственного комитета Амурской области возбудило уголовное дело после обрушения породы в шахте рудника «Пионер».