Ливитт уходит с поста пресс-секретаря Белого дома, но не из команды Трампа: она сыграет роль в выборах

The Hill: Ливитт сыграет важную роль в команде Трампа и вне Белого дома Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уходит с поста. Однако это не означает конец ее политической карьеры. Кэролайн Ливитт продолжит играть важную роль в команде президента США Дональда Трампа вне Белого дома. Об этом в статье для The Hill порассуждал стратег Республиканской партии Форд О’Конелл.

Он напомнил о предстоящих промежуточных выборах в конгресс. Кэролайн Ливитт, считает республиканец, будет формировать риторику правящей партии в ходе предвыборной кампании. Тем более, что в этот раз выборы будут непростыми, добавил он.

"Хоть она и воинственная, но понимает свою базу сторонников и знает, как прорваться сквозь цикл традиционных СМИ. В преддверии важнейших для республиканцев промежуточных выборов такой боец, обладающий подобными навыками, бесценен для президента и для Республиканской партии", - заявил Форд О’Конелл.

Газета подчеркивает, что пресс-секретарь Белого дома по сей день пользуется большой поддержкой среди республиканцев. Партии важны ее навыки, отметил автор. Газета напоминает, что Кэролайн Ливитт опытна в дипломатических делах, так как участвовала в подготовке предвыборной кампании Дональда Трампа в 2024 году.

Американский лидер уже сообщил читателям грустную новость об уходе своего спикера с должности. Дональд Трамп уведомил, что Кэролайн Ливитт оставит пост в конце августа. Он назвал ее "одним из самых доверенных помощников". Президент США добавил, что Кэролайн Ливитт решила уйти с должности, чтобы больше времени проводить со своими маленькими детьми. Он отметил, что понимает и уважает ее решение.

В январе 2025 года Кэролайн Ливитт стала самым молодым в американской истории спикером президентской администрации. Чиновники отмечали ее за ум и эффективную работу. Кэролайн Ливитт училась в католической школе и колледже Святого Ансельма. В итоге она получила степень бакалавра в области политики и коммуникаций. Пресс-секретарь Белого дома с юношества активно выступала в поддержку Дональда Трампа. Затем она стажировалась на телеканале Fox News. Кэролайн Ливитт решила попробовать себя в большой политике в 2022 году и баллотировалась в конгресс.