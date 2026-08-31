В опасности оказались 279 человек, восемь - погибли: последние данные о ЧП у Северного Кипра

Судно с 279 пассажирами затонуло у берегов Северного Кипра. Фото: Christian Handl/imagebroker.com/Global Look Press

Судно Filo Denizcilik, на борту которого находились 279 пассажиров, начало тонуть в море у берегов Северного Кипра. Спасателям удалось достать из воды 237 пострадавших. Порядка 20 человек пропали без вести. Жертвами ЧП стали восемь пассажиров. Поисково-спасательная операция продолжается, пишет Kibris Postas .

"Капитан сообщил, что судно начало набирать воду и перевернулось. Начата поисково-спасательная операция, есть раненые", - сказано в материале газеты.

Находящиеся неподалеку от места инцидента катера оперативно прибыли на помощь пострадавшим. Министр транспорта Северного Кипра Эрхан Арыклы подтвердил, что судно затонуло. Его обломки остались на глубине 514 метров.

Весь мир с ужасом и состраданием следит за произошедшей 26 августа катастрофой в Непале. На несколько населенных пунктов обрушилось разрушительное наводнение. Полностью уничтоженной оказалась долина на границе с китайским Тибетом. В списках погибших числятся уже 547 человек. Без вести пропавшими значатся 977 жителей. Из них шестеро - граждане России. Среди пропавших - 31-летний московский программист Александр Зимин. Родные потеряли с ним связь 26 августа. Он переходил границу Непала с Китаем. Россияне также разыскивают тренера по танцам из Петербурга Анну Пак и психолога из Ростова Наталью Киселеву. Минимум две гражданки РФ спаслись - они вовремя выбежали из автобуса и поднялись на гору, где переждали страшное наводнение.

Масштаб разрушений в селах Непала оказался огромным. Вода снесла дома, рынки, полицейские посты, мосты. Оказался полностью разрушен 42-километровый участок трассы. Он связывал населенный пункт Бетравати с пограничным переходом Расувагадхи.

Теперь наводнение пришло в США. Десятки человек пропали без вести после ЧП в парке Гранд-Каньон. В результате наводнения порядка 15 человек пропали, минимум 62 посетителя - эвакуированы. Потоки воды быстро смыли металлические конструкции и мусор в реку Колорадо. Пешеходные мосты через Брайт-Энджел были разрушены. В настоящий момент специалисты продолжают операцию по ликвидации последствий наводнения.