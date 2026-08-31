Банки и МФО будут отчитываться перед приставами о взыскании просроченных долгов

С 1 сентября банки и МФО будут отчитываться в ФССП о взыскании просроченных долгов. Фото: Oleg Spiridonov/GLOBAL LOOK PRESS

С 1 сентября в России вступит в силу закон, обязывающий банки и МФО, которые самостоятельно взыскивают задолженности с граждан, отчитываться перед судебными приставами. Теперь кредитные организации будут обязаны предоставлять отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности.

Документ будет предоставляться в письменной или электронной форме. Порядок, форма, сроки и периодичность представления такого отчета будут определяться ФССП России по согласованию с Банком России.

Отметим, пока же закон обязывает отчитываться перед ФССП только профессиональных коллекторских организаций.

В апреле этого года, напомним, долги россиян впервые превысили 45 триллионов рублей. При этом, в Центробанке уточнили, что объем задолженности россиян за четыре года вырос в полтора раза. Сайт KP.RU разбирался, почему так выросли задолженности граждан.

А в 2025 году в Центробанке рассказали, что 50,1 млн россиян имеют долги перед банками или МФО.