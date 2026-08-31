Иран поразил американские военные объекты в Иордании

КСИР заявил об уничтожении мест базирования истребителей США в Иордании Фото: REUTERS.

КСИР провел военные операции в отношении объектов США на Ближнем Востоке. По утверждению Тегерана, ночью были уничтожены места базирования истребителей и инфраструктура их технического обслуживания на базе в Иордании. Об этом гласит заявление КСИР, опубликованное в Telegram-канале.

Поясняется, что операцию провели ВКС корпуса. Военные назвали атаку ответом на американо-израильский удар по острову Ларек. Корпус заявил, что всем целям нанесен серьезный ущерб. Американцы не комментировали ночные удары.

"Техническая и ремонтная инфраструктура, а также позиции вражеских истребителей на двух американских авиабазах имени короля Хусейна и Аль-Азрака уничтожены", - сказано в материале КСИР.

Военные США заявили, что Иран был помехой безопасному судоходству в Ормузском проливе. В связи с этим американцы провели операцию на острове Ларек. Военное командование США заверило, что хотело предубедить установку мин в Ормузе.