США попытались оправдать удар по Ирану благой миссией: КСИР ответил на атаку зеркально

ВС США объяснили удар по Ирану попыткой помешать минированию Ормузского пролива. Фото: Bulkin Sergey/GLOBAL LOOK PRESS

Солдаты Вооруженных сил США атаковали иранскую территорию. В результате погибли и получили ранения мирные граждане и военные. По утверждению американских ВС, удар был попыткой помешать минированию Ормузского пролива. Военные США считают, что Тегеран был помехой безопасному судоходству. Об этом говорится в материале Центрального командования американских Вооруженных сил в соцсети Х.

Атака пришлась по иранскому острову Ларак. Он расположен в Ормузском проливе. Точная информация о пострадавших неизвестна. Ранены как минимум два человека.

"Силы США предприняли ограниченное, точечное действие против сил установки мин КСИР, которые создавали неминуемую угрозу в Ормузском проливе", - сказано в сообщении командования.

Американские военные также заявили, что удар якобы был нацелен на защиту коммерческого судоходства. Солдаты сообщили о намерении сделать свободным прохождение суднами торгового пути.

В ответ на агрессию США иранские военные выпустили ракеты в сторону американских судов. Объекты находятся в акватории Ормузского пролива. Ударам подверглись также военные базы США на Ближнем Востоке. Об ущербе объектам данных не поступало. Известно, что сирены ночью сработали на территории Иордании.

Власти США тем временем приступают к новой операции против Тегерана. Они намерены подвергнуть Иран мощным экономическим санкциям. Новые ограничения будут вводиться каждую неделю, предупредил американский министр финансов Скотт Бессент. Он сообщил, что Вашингтон начнет операцию с банков. В связи с этим министр призвал их перестать хранить иранские средства и "помогать режиму".

Всего неделю назад в Сети стали распространять сведения о якобы возможной мирной сделке между Вашингтоном и Тегераном. По версии источников РИА Новости, американо-иранский конфликт может быть окончательно завершен в ближайшее время. Стороны согласовали мирную сделку, говорится в материале. Как сообщили собеседники агентства, в ближайшие дни власти двух государств выйдут с заявлением о ситуации на Ближнем Востоке. По предварительным данным, соглашение о прекращении огня включает свободную навигацию в Ормузском проливе.