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НовостиПроисшествия31 августа 2026 4:15

Слюсарь: в шести районах Ростовской области за ночь сбито более 30 дронов ВСУ

В Ростовской области уничтожили более 30 дронов ВСУ ночью 31 августа
Анастасия СУТОРМИНА
Слюсарь: в шести районах Ростовской области за ночь сбито более 30 дронов ВСУ

Слюсарь: в шести районах Ростовской области за ночь сбито более 30 дронов ВСУ

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Силы ПВО России ночью 31 августа уничтожили в шести районах Ростовской области более 30 украинских беспилотников. Об этом в своем канале на платформе Max губернатор региона Юрий Слюсарь.

Глава области отметил, что атаки были отражены в Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском районах Ростовской области. В результате падения обломков беспилотников возникли два пожара площадью 0,6 и 0,1 га. Слюсарь заверил, что населенным пунктам огонь не угрожает.

Российские системы РЭБ научились «убивать» Starlink Илона Маска. Речь, конечно, не об уничтожении спутников, а о создании помех, глушащих всю связь. И это уже создает серьезные проблемы на фронте.

30 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня над несколькими регионами страны сбили 85 вражеских дронов.