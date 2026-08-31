Опасные «португальские кораблики» начали размножаться у берегов Европы Фото: Рушан КАЮМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Опасные для человека физалии, известные как «португальские кораблики», начали размножаться около берегов Европы. Причиной стало потепление Северной Атлантики. Об этом РИА Новости рассказала сотрудник Научно-исследовательского института Франции в сфере морского природопользования Эльвира Антажан.

Ранее Financial Times писала о массовом появлении этих похожих на медуз существ у атлантического побережья Франции и Испании. За несколько недель они ужалили более тысячи человек.

«Помимо феноменов, связанных с ветром и течениями, которые уносят этих существ на север вплоть до Бискайского залива, они теперь могут там размножаться, потому что температура стала более благоприятной», — уточнила эксперт.

По ее словам, ученые обнаружили у берегов Европы совсем молодых физалий — некоторые из них не превышают одного сантиметра. Ранее до европейских берегов из тропиков добирались только взрослые особи.

Антажан подчеркнула, что встречи с «португальскими корабликами» в Европе в последние годы стали значительно чаще. При определенном направлении ветра физалии могут достигать и британских берегов в районе Ла-Манша.

Ранее появилось сообщение, что аномально высокие температуры Тихого океана могут привести к многотриллионным убыткам и росту глобальной температуры, предупреждает Wall Street Journal. Эль-Ниньо, начавшееся в июне этого года, с вероятностью 95% достигнет высокой интенсивности к концу года. Это явление вызывает засухи и убытки, особенно в тропиках.