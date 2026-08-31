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НовостиВ мире31 августа 2026 4:47

Евродепутат Ванначчи предложил трудоустроить Зеленского в Минфин Италии

Ванначчи едко отметил способность Зеленского привлекать зарубежные ресурсы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Евродепутат Ванначчи предложил трудоустроить Зеленского в Минфин Италии

Евродепутат Ванначчи предложил трудоустроить Зеленского в Минфин Италии

Фото: REUTERS.

Лидер итальянской партии «Национальное будущее» и евродепутат Роберто Ванначчи иронично прокомментировал назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

По мнению евродепутата, вслед за военным ведомством украинские кадры могут привлечь и к управлению финансами страны. Ванначчи едко отметил способность украинского руководства привлекать зарубежные ресурсы и предложил задействовать этот навык на новом уровне.

«После Федорова — консультанта министерства обороны мы получим Зеленского в качестве консультанта министерства экономики и финансов за его доказанную способность урвать миллиарды западных стран», — написал Ванначчи в соцсети X.

Ранее итальянская партия «Национальное будущее» раскритиковала Крозетто за назначение Федорова. Партия заявила о несогласии с приоритетами кабинета министров и необходимости четкого определения модели обороны и национальных интересов.