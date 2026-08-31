Сальдо заявил, что ВСУ прячутся за жителями Корабела в Херсоне Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют жителей микрорайона Корабел в Херсоне как прикрытие, размещая военные позиции в жилой застройке. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, украинские военные оборудовали на Карантинном острове пункты управления беспилотниками и используют для передвижения полуразрушенный автомобильный мост. «Фактически украинские боевики прикрываются теми людьми, которые еще не смогли уехать», — отметил губернатор.

Сальдо заявил, что ВСУ превращают жилой район в военную базу, после чего оставляют местных жителей без необходимой помощи, а после этого Киев «обвиняет в последствиях кого угодно, только не себя».

Глава Херсонской области также сообщил, что военные ВСУ используют особенности местности. На острове расположены мосты, дворы, многоэтажные дома и промышленные объекты. «Карантинный остров удобен для них как укрепрайон», — пояснил он.

Ранее депутат Херсонской областной думы Александр Фомин заявил, что украинские власти признают, что подконтрольный Киеву Херсон нуждается в России для нормального существования.