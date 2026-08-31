В Непале обновили данные по погибшим в результате мощного паводка

Жертвами паводка на севере Непала стали уже более 900 человек. Фото: IMAGO/Shankar Bhujel/GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших из-за масштабного паводка в Непале, который произошел на минувшей неделе в северных районах страны, превысило 900 человек. Об этом сообщили в национальном управлении по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны.

«Найдено 903 тела погибших», — отмечается в отчете ведомства. Спасены 10 461 человек.

При этом, добавили в ведомстве, спасатели все еще не могут найти почти 4,2 тысячи человек, в их числе 592 иностранца. Как минимум 933 работника гидроэнергетических объектов также могут находиться в заблокированных тоннелях.

Накануне советник-посланник посольства РФ в Катманду Ринчен Ракшаев сообщил, что число пропавших после паводка в Непале россиян увеличилось с 8 до 9.

Напомним, 26 августа на границе Непала и Тибетского автономного района Китая произошло наводнение. Катастрофа, затронувшая, в частности, горный район Расува, была вызвана обрушением ледника в Гималаях.