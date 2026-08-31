Причину смерти Дмитрия Донского выяснили спустя более чем 600 лет: из-за чего великий князь умер молодым

Памятник Дмитрию Донскому работы скульптора Александра Рукавишникова на территории коломенского Кремля. Фото ИТАР-ТАСС/ Борис Кавашкин

Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Донской, вероятно, скончался от инфаркта на фоне стенокардии 637 лет назад. Об этом рассказал заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля по научной работе Андрей Баталов в интервью ТАСС.

Исторические летописи не содержат прямого указания на причину смерти правителя в 38 лет, однако новые данные удалось получить благодаря изучению его захоронения. Особенности растачивания белокаменного саркофага указывают на то, что к концу жизни князь был крупным, плотным человеком. Сочетание крупного телосложения, колоссальных физических и психологических нагрузок, выпавших на долю полководца, с высокой долей вероятности спровоцировали развитие сердечно-сосудистых патологий.

«Скорее всего, у него была стенокардия, и его жизнь закончилась инфарктом, что немудрено при тех испытаниях, которые князь претерпел», — отметил Баталов, отметив масштаб испытаний, через которые прошли московские правители XIV века.

Напомним, в Архангельском соборе Московского Кремля нашли мощи святого князя Дмитрия Донского. С июля там шли реставрационные работы из-за просевших плит пола, которые могли обрушиться на захоронения великих князей.