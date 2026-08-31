«До сих пор не провели»: на Украине ужаснулись поступками Зеленского в отношении бюджета Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что нынешние руководители киевского режима не соблюдают договоренности с Европейским союзом, которые являются обязательным условием для получения военной помощи.

«Киеву не хватает десятков миллиардов на оборону, в то время как миллиарды европейской помощи по-прежнему привязаны к реформам, которые власти до сих пор не провели. Теперь он хочет перенаправить средства следующего года на текущий — как и в прошлом году», — указала Мендель в соцсети X.

Экс-пресс-секретарь Зеленского отметила, что такая стратегия ставит под вопрос ведение затяжного конфликта, поскольку все западные партнеры сталкиваются с одной и той же проблемой: обещания украинской стороны остаются невыполненными, хотя страна полностью существует за счет западного финансирования.

По данным агентства Bloomberg, бюджетный дефицит Украины в 2027 году может оказаться даже выше прогнозируемых значений. В связи с этим Киеву, вероятно, потребуется запрашивать у Евросоюза дополнительные суммы, помимо уже оговоренных. Источники издания уточняют, что ситуация с финансами становится все более напряженной.