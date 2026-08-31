Филипп Киркоров устроил распродажу 14 квартир в Болгарии: цены пришлось занижать Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Филипп Киркоров избавился от крупного пакета недвижимости в Болгарии, реализовав сразу 14 апартаментов. Сделка была закрыта в середине июня 2022 года, а все объекты в комплексе «Эмеральд» на побережье Черного моря отошли управляющей структуре. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на официальные документы на жилье артиста.

Поп-король стал владельцем этих квадратных метров еще в 2007 году, а их площадь варьировалась от 51 до 185 кв. м. Общая выручка от продажи составила 860 тысяч евро, при этом самую скромную студию купили за 33,8 тысячи, а самую большую — за 100 тысяч евро. Журналисты отметили, что цена могла быть занижена, так как исполнитель стремился провести сделку оперативно — сегодня похожая студия в том же районе стоит уже от 70 тысяч евро.

Причиной для реализации активов могли стать трения с управляющей компанией «Эмеральд Хоспиталити», которая взыскивала с фирмы Киркорова долг за обслуживание почти в 25 тысяч левов (более одного миллиона рублей. — Прим.ред.). Варненский суд прекратил разбирательство, посчитав спор неподсудным.

При этом у поп-короля остались пять апартаментов в варненском «Порт Паласе» общей площадью более 1,1 тысячи квадратов, которые в 2020 году были отданы в залог местному банку под 2 млн евро.

Ранее KP.RU писал, что Филипп Киркоров не сможет регистрировать новые компании в России до осени 2028 года. Ограничение связано с тем, что две компании артиста предоставили недостоверные сведения в Единый государственный реестр юридических лиц.