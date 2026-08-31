Офицеры ВСУ уничтожены при попытке бегства из «Волчанского котла» Фото: REUTERS.

Командный состав 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен при попытке покинуть «Волчанский котел» в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, украинские военные пытались вывести командный пункт батальона из зоны окружения. «При попытке вывода КП батальона 159-й отдельной механизированной бригады уничтожено три ББМ с командным составом бригады», — рассказал собеседник агентства.

В минувшую пятницу, 28 августа, появились сообщения о массовом исчезновении военнослужащих 4-го отряда пограничной службы Украины в районе «Волчанского котла». В сообщениях отмечалось, что украинские военнослужащие в этом регионе не выходят на связь с середины июля.