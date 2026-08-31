FT: Германия готовится к крупнейшему за 20 лет кризису в пенсионной сфере Фото: REUTERS.

ФРГ стоит на пороге крупнейшей за последние 20 лет реформы пенсионной системы, которая грозит серьезным кризисом традиционным страховым компаниям. Об этом пишет Financial Times.

В январе в стране вступят в силу новые правила. Ключевое нововведение — ограничение комиссионных сборов до 1% вместо прежних 4%. Это перенаправит потоки сотен миллиардов евро от страховщиков к глобальным управляющим активами и провайдерам. По оценкам экспертов Morgan Stanley, нововведение обеспечит ежегодный приток на рынки капитала на уровне 40 млрд евро.

Реформа призвана повысить доходность пенсий за счет отказа от жестких гарантий возврата средств и обязательных пожизненных аннуитетов. Вместо этого граждане получат гибкие планы вывода денег.

Однако страховая отрасль бьет тревогу. Лишение пожизненных гарантий подвергает пенсионеров рискам в период рыночной волатильности. Кроме того, эксперты сомневаются в технической готовности инфраструктуры к январскому запуску из-за высокой сложности администрирования. За борьбу за новые пенсионные счета также активно включились цифровые брокеры и финтех-компании.

Накануне спецпредставитель президента РФ по инвестициям Кирилл Дмитриев заявил, что политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца поддерживают только 13% немцев, а Берлин терпит экономический ущерб из-за выбранного им курса.