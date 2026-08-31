Вернувшийся в Британию принц Гарри зол на свою семью и ждет извинений от них

DM: британский принц Гарри ожидает извинений от королевской семьи. Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вернувшийся в Великобританию принц Гарри ожидает извинений от родственников и окружения короля. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источники из близкого окружения герцога Сассекского.

Как отмечается в публикации, отношения между монаршей фамилией и принцем остаются натянутыми после выхода его мемуаров «Запасной» и ряда резонансных интервью.

«Он по-прежнему испытывает злость на членов королевской семьи, по-прежнему разочарован людьми в серых костюмах, которые окружают его отца, и по-прежнему ожидает извинений», — приводит издание слова инсайдера.

По данным газеты, Гарри обвиняет помощников Карла III в препятствовании примирению с отцом. Подобная риторика напоминает высказывания принцессы Дианы, которая также обвиняла королевский двор в давлении. При этом сам принц не намерен приносить ответные публичные извинения.

Накануне Гарри с женой Меган Маркл и детьми вернулись в Великобританию из США. Они прилетели частным рейсом в Бирмингем. Семья пробыла в США шесть лет после отказа от королевских обязанностей. По данным Mirror, сейчас Гарри и Меган намерены часто бывать в Великобритании, но не вернутся к исполнению обязанностей. Дом в Калифорнии они сохранят.