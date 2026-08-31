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НовостиВ мире31 августа 2026 6:03

Мерцу готовят отставку: Германия оказалась на грани правительственного коллапса

Politico: Германия может столкнуться с крахом правительства в ближайшие месяцы
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Мерцу готовят отставку: Германия оказалась на грани правительственного коллапса

Мерцу готовят отставку: Германия оказалась на грани правительственного коллапса

Фото: REUTERS.

В Германии нарастает политическая турбулентность, которая в ближайшие месяцы может привести к развалу правящей коалиции и отставке канцлера Фридриха Мерца. Такой прогноз, основанный на данных опросов и региональных выборах, приводит издание Politico.

Согласно опубликованной информации, 6 сентября в Саксонии-Анхальт партия «Альтернатива для Германии» (AfD) может получить 42% поддержки, что вдвое превышает текущий рейтинг блока ХДС Мерца. Если социал-демократы и «зелёные» не преодолеют 5-процентный барьер, AfD сможет сформировать правительство самостоятельно или с союзниками.

Через две недели выборы пройдут ещё в двух восточных землях, где позиции правых также сильны. Политологи не исключают, что Мерц будет вынужден уйти, что станет беспрецедентным случаем в новейшей истории ФРГ. На фоне экономической нестабильности страна, привыкшая к порядку, готовится к острому кризису.

Ранее спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Мерца поддерживают только 13% немцев.