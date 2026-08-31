Силы ПВО уничтожили за ночь 239 дронов ВСУ над регионами России Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Средства противовоздушной обороны РФ за ночь 31 августа сбили 239 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Отмечается, что российские военные отражали атаки противника в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью 31 августа российские военные ликвидировали в регионе более 30 вражеских БПЛА. В результате падения обломков беспилотников возникли два пожара площадью 0,6 и 0,1 га. Слюсарь заверил, что населенным пунктам огонь не угрожает.