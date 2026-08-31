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НовостиПроисшествия31 августа 2026 6:02

Силы ПВО уничтожили за ночь 239 дронов ВСУ над регионами России

ВС РФ отразили массированную атаку дронов ВСУ на регионы страны ночью 31 августа
Анастасия СУТОРМИНА
Силы ПВО уничтожили за ночь 239 дронов ВСУ над регионами России

Силы ПВО уничтожили за ночь 239 дронов ВСУ над регионами России

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Средства противовоздушной обороны РФ за ночь 31 августа сбили 239 украинских беспилотников над регионами России, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Отмечается, что российские военные отражали атаки противника в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью 31 августа российские военные ликвидировали в регионе более 30 вражеских БПЛА. В результате падения обломков беспилотников возникли два пожара площадью 0,6 и 0,1 га. Слюсарь заверил, что населенным пунктам огонь не угрожает.