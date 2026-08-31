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НовостиОбщество31 августа 2026 6:10

В Минпросвещения рассказали о работе над снижением бюрократической нагрузки на учителей

Кравцов: перечень заполняемых учителями документов сократили до пяти пунктов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Кравцов: перечень заполняемых учителями документов сократили до пяти пунктов

Кравцов: перечень заполняемых учителями документов сократили до пяти пунктов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство просвещения РФ продолжит работу по снижению административной и бюрократической нагрузки на школьных педагогов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью агентству РИА Новости.

Министр напомнил, что в настоящий момент перечень обязательных документов, которые разрешено заполнять учителям, уже жестко регламентирован и сокращен всего до пяти пунктов.

«Снижение нагрузки на учителей — это наш приоритет. Перечень документов, которые готовят педагоги, уже сокращен до пяти пунктов. И мы обязательно продолжим сокращать бюрократическую нагрузку на учителей», — подчеркнул он.

Ранее Кравцов ответил на вопрос об изменениях в проведении Единого государственного экзамена. По его словам, задания ЕГЭ в ближайшее время не претерпят серьезных изменений — ни в сторону усложнения, ни упрощения.