В Ормузском проливе на минах подорвался супертанкер, пытаясь пройти по незаконному маршруту

КСИР: супертанкер горит в Ормузском проливе, подорвавшись на минах. Фото: Bulkin Sergey/GLOBAL LOOK PRESS

В Ормузском проливе подорвался на минах и загорелся супертанкер. Судно пыталось пройти по маршруту, который властями Ирана был запрещен. Об этом со ссылкой на заявление Военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщает агентство Fars.

ЧП произошло несколько часов назад, когда судно предприняло попытку пройти по незаконному маршруту на юге Ормузского пролива. После того, как произошел подрыв на двух морских минах, супертанкер полностью остановился.

Представители КСИР заявили, что судам не следует поддаваться на «провокации» Вашингтона и нарушать установленные Ираном правила прохода пролива.

При этом журналисты не приводят никаких подробностей относительно происшествия. В частности, по-прежнему нет информации о принадлежности подорванного судна и его владельце, также не сообщается о жертвах и пострадавших в результате подрыва.

На днях Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о полном контроле над Ормузским проливом. Проход через него закрыт для судов, которые не согласовали движение с иранскими властями.

Ранее Иран предупредил, что не соблюдающие требования при прохождении Ормузского пролива суда в дальнейшем могут столкнуться с ограничениями. Среди них: штрафы, задержания и конфискация.