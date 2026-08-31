Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с Днём независимости Киргизии Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Киргизии Садыру Жапарову по случаю 35-й годовщины независимости республики. Её текст опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что под руководством киргизского коллеги страна успешно решает социальные и экономические вопросы, а также укрепляет свои позиции на международной арене.

Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Бишкеком развиваются динамично в духе стратегического партнёрства и союзничества. Глава России обратил внимание на плодотворное сотрудничество по различным направлениям, а также на активное взаимодействие в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС и других многосторонних структур.

Российский президент выразил уверенность, что совместная работа по двусторонней, региональной и международной повестке будет продолжена. Он также напомнил о предстоящей встрече в Бишкеке, которая, по его мнению, поспособствует дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и укреплению безопасности на евразийском пространстве.

В завершение поздравления Путин пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем гражданам Киргизии — мира и процветания.

Накануне российский лидер Владимир Путин поздравил по телефону президента Белоруссии Александра Лукашенко с днём рождения. Обе стороны выразили желание продолжить развивать сотрудничество между государствами.