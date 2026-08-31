Путин поздравил экс-президента Армении Кочаряна с днем рождения: что пожелал опальному политику российский лидер

Путин поздравил с днем рождения экс-президента Армении Кочаряна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения экс-президента Армении Роберта Кочаряна с днем рождения. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер пожелал армянскому политику «стойкости перед лицом испытаний».

На днях, напомним, сообщалось, что бывший президент Армении Роберт Кочарян будет арестован. Такое решение принял Антикоррупционный суд, удовлетворив ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Экс-главе государства инкриминируется злоупотребление служебным положением, получение взятки в особо крупном размере и отмывание средств. В ночь на 27 августа Кочаряна госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.