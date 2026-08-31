Фон дер Ляйен проболталась на форуме в Париже: прозвучала надгробная речь для Европы Фото: REUTERS.

Заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о проблемах прежней экономической модели Европы фактически стало признанием неудачи всего проекта ЕС. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье на сайте движения.

Политик обратил внимание на недавнее выступление главы Еврокомиссии на бизнес-форуме в Париже. Там фон дер Ляйен заявила, что прежние преимущества европейской экономики, включая дешевую импортную энергию, открытую мировую торговлю, растущий доступ к китайскому рынку, американские гарантии безопасности и технологическое лидерство Запада, исчезли.

«Урсула фон дер Ляйен на бизнес-форуме в Париже заявила о крахе экономической модели Евросоюза, поскольку исчезли факторы преимущества европейской экономики. Фактически это надгробная речь по ЕС, признание неудачи проекта», — отметил Медведчук.

По его оценке, Евросоюз изначально создавался как экономическое объединение, призванное повышать благосостояние его жителей, однако затем европейское руководство отказалось от прежних принципов развития. Ответственность за нынешнее положение политик возложил в том числе на фон дер Ляйен.

Медведчук также связал экономические трудности объединения с политикой Брюсселя в отношении России, Китая и внешней торговли. В частности, он обвинил руководство ЕС в отказе от дешевой энергии и свободной торговли в пользу конфронтационного курса.

Немногим ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал отказ Евросоюза от российского газа энергетическим самоубийством. Он указал на высокие цены на топливо и недостаточную заполненность европейских газовых хранилищ. Еще летом ЕС продолжал закупать российские энергоресурсы, несмотря на курс Брюсселя на сокращение их импорта.