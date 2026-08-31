«Сокрушительная пощечина»: во Франции оценили отказ Исландии от ЕС

Филиппо: исландцы на референдуме о ЕС дали пощечину фон дер Ляйен и Макрону Фото: REUTERS.

Отказ Исландии возобновлять переговоры о присоединении к Европейскому союзу стал мощным ударом по позициям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона. Такое мнение высказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Исландцы дали сокрушительную пощечину Урсуле фон дер Ляйен, Макрону и их окружению!» — написал Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Комментируя итоги голосования, лидер «Патриотов» поставил под сомнение дальнейшую устойчивость еврократической системы и задался вопросом о судьбе других европейских стран: «Как народы смогут вырваться из этой тюрьмы?»

Напомним, в минувшую субботу, 29 августа, граждане Исландии проголосовали на референдуме об интеграции в европейское сообщество. Против возобновления диалога высказалось около 53% населения островного государства. После этого премьер Криструн Фростадоуттир отвергла новые переговоры о вступлении страны в ЕС.