Число погибших при ракетном обстреле ВСУ в Белгороде выросло до трех Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Число погибших в результате ракетного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в воскресенье, 30 августа, выросло до трех. Один из мужчин, получивших ранения при атаке, скончался в больнице. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в «Максе».

«К большому сожалению, при террористической атаке ВСУ не обошлось без жертв. В Белгороде погибли 16-летний подросток и два мужчины, один из которых сегодня утром скончался в городской больнице №2 Белгорода», — написал он.

Ранее Шуваев заявил, что удар пришелся по территории коммерческого объекта, где погибли 16-летний подросток и мужчина. Всего, по его данным, ранения получили 12 человек, в том числе семь подростков. На месте атаки также произошли пожары в семи складских помещениях, в одном из зданий обрушилась кровля.