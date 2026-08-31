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НовостиПолитика31 августа 2026 2:48

Ракетная атака ВСУ на Белгород унесла жизни двух человек, число пострадавших увеличилось

Два человека погибли, 16 жителей пострадали при ракетной атаке на Белгород
Алина КОЧНЕВА
Два человека погибли, 16 жителей пострадали при ракетной атаке на Белгород

Два человека погибли, 16 жителей пострадали при ракетной атаке на Белгород

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Белгорода вечером 30 августа подверглись мощному ракетному обстрелу. Число пострадавших, по обновленной информации, возросло до 16. Жертвами агрессии ВСУ стали два человека. При атаке погибли подросток и мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в "Макс".

Он назвал удар по городу и людям целенаправленным. Одной из целей ВСУ стал коммерческий объект. Там находились 14-летний парень и мужчина, которые погибли от рук ВСУ.

"Также в результате атаки произошли возгорания в семи складских помещениях, в одном из них произошло обрушение кровли. На местах продолжают работу пожарные, спасатели и другие экстренные службы", - оповестил Александр Шуваев.

По его сведениям, после атаки госпитализировали 12 человек. Пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии, один из них - подросток. Среди пострадавших числятся девять несовершеннолетних. Трое из них уже отпущены домой после оказания медпомощи.

"По последним данным, в результате ракетного обстрела Белгорода сегодня вечером погибли 2 человека и 16 пострадали", - написал врио губернатора Белгородской области.

Александр Шуваев принес соболезнования семьям погибших. Он уведомил, что власти окажут родственникам жертв удара ВСУ всю возможную поддержку.

В тот же день женщина и ребенок погибли в результате удара БПЛА по частному дому в Запорожской области. Еще два человека были госпитализированы с травмами. Под атаки ВСУ попали населенный пункт Великая Белозерка и город Каменка-Днепровская. Ударами повреждены несколько домов в частном секторе и автомобиль.

В Белгородской области атаки ВСУ 28 августа привели к гибели и ранениям нескольких человек. По данным оперштаба, в результате обстрелов скончались трое местных жителей. Еще девять человек получили ранения различной степени тяжести.

Страшная трагедия 26 августа случилась на территории ЛНР. Количество погибших и раненых в результате атаки на автобус стало рекордным в регионе. Люди просто ехали на работу или по делам. При ударе дрона погибли девять человек. Всего в салоне находилось 15 пассажиров.