Ракетная атака ВСУ на Белгород унесла жизни двух человек, число пострадавших увеличилось

Два человека погибли, 16 жителей пострадали при ракетной атаке на Белгород Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Белгорода вечером 30 августа подверглись мощному ракетному обстрелу. Число пострадавших, по обновленной информации, возросло до 16. Жертвами агрессии ВСУ стали два человека. При атаке погибли подросток и мужчина. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в "Макс".

Он назвал удар по городу и людям целенаправленным. Одной из целей ВСУ стал коммерческий объект. Там находились 14-летний парень и мужчина, которые погибли от рук ВСУ.

"Также в результате атаки произошли возгорания в семи складских помещениях, в одном из них произошло обрушение кровли. На местах продолжают работу пожарные, спасатели и другие экстренные службы", - оповестил Александр Шуваев.

По его сведениям, после атаки госпитализировали 12 человек. Пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии, один из них - подросток. Среди пострадавших числятся девять несовершеннолетних. Трое из них уже отпущены домой после оказания медпомощи.

"По последним данным, в результате ракетного обстрела Белгорода сегодня вечером погибли 2 человека и 16 пострадали", - написал врио губернатора Белгородской области.

Александр Шуваев принес соболезнования семьям погибших. Он уведомил, что власти окажут родственникам жертв удара ВСУ всю возможную поддержку.

В тот же день женщина и ребенок погибли в результате удара БПЛА по частному дому в Запорожской области. Еще два человека были госпитализированы с травмами. Под атаки ВСУ попали населенный пункт Великая Белозерка и город Каменка-Днепровская. Ударами повреждены несколько домов в частном секторе и автомобиль.

В Белгородской области атаки ВСУ 28 августа привели к гибели и ранениям нескольких человек. По данным оперштаба, в результате обстрелов скончались трое местных жителей. Еще девять человек получили ранения различной степени тяжести.

Страшная трагедия 26 августа случилась на территории ЛНР. Количество погибших и раненых в результате атаки на автобус стало рекордным в регионе. Люди просто ехали на работу или по делам. При ударе дрона погибли девять человек. Всего в салоне находилось 15 пассажиров.