ВЦИОМ: 90% россиян хотят, чтобы их город был современным и технологичным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Для 90% россиян важно, чтобы их город был современным и технологичным. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

Главным признаком технологичного города участники исследования назвали использование автоматизированных систем для решения повседневных проблем благоустройства и инфраструктуры — такой вариант выбрали 95%. Еще 90% связывают технологичность с возможностью решать рутинные вопросы через смартфон, а 89% — с внедрением автономного транспорта, роботов-доставщиков и умных светофоров.

При этом оценки нынешнего состояния городов заметно отстают от ожиданий. Современным свой населенный пункт считают 56% опрошенных, технологичным — 37%, инновационным — 31%. Одновременно 62% называют свой город безопасным, а 60% — комфортным для жизни.

Абсолютное большинство респондентов — 92% — уверены, что передовые технологии должны внедряться равномерно во всех российских городах. Среди основных ожидаемых эффектов жители называют улучшение транспортной доступности — 76%, повышение безопасности — 71% и более эффективное использование городских ресурсов — 68%.

Отдельное внимание участники исследования уделили автономной доставке. Роботов-доставщиков естественной частью городской среды будущего считают 76% опрошенных, а 67% полагают, что их распространение поможет решить проблему нехватки курьеров. При этом 90% признают, что инфраструктура российских городов пока не везде приспособлена для такой техники.

Немногим ранее ВЦИОМ выяснил, что главным приоритетом россиян в возрасте до 35 лет стала финансовая независимость. Исследование также показало различия между возрастными группами. Так, подростки чаще уверены в достижении своих целей, а к 30–35 годам на первый план выходят семья и стабильность.