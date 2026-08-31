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НовостиПроисшествия31 августа 2026 7:18

Задержанные в Крыму россияне признались в работе на украинские спецслужбы

Мужчина и женщины рассказали, как выполняли задания от украинских кураторов
Вениамин ЗАХАРОВ
Задержанные в Крыму россияне признались в работе на украинские спецслужбы

Задержанные в Крыму россияне признались в работе на украинские спецслужбы

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Задержанные в Крыму за госизмену россияне признались в работе на украинские спецслужбы. Об этом они сказали в видео, опубликованном ФСБ России.

Женщина рассказала о сотрудничестве с представителем украинских спецслужб. По её словам, она фотографировала военную технику и искала тайники со взрывчаткой по заданию куратора.

Кроме того, она фотографировала рисунки с антироссийскими надписями на фоне Николаевского собора Евпатории по заданию украинских спецслужб.

Задержанный мужчина также признался, что сотрудничал с представителем спецслужб Украины и производил поиск тайников и взрывчатки. Он осуществлял съемку с блокнотом, на котором было изображение с антироссийскими лозунгами на фоне достопримечательностей города Евпатория.

Ранее сайт KP.RU писал, что суд приговорил жителя Мелитополя Запорожской области к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей за государственную измену.