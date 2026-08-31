Лихачев: Киев делает все, чтобы ситуация на ЗАЭС только ухудшалась. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Киев делает все, чтобы ситуация на ЗАЭС только ухудшалась. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Приходится констатировать тот факт, что киевские власти не просто не хотят решать эту проблему, но делают все для того, чтобы ситуация только ухудшалась», - отметил он.

Так, Киев саботирует введение в работу отремонтированной еще 23 июня линии «Днепровская», а также делает крайне опасными любые попытки доставить топливо для резервных дизель-генераторов.

Также глава госкорпорации отметил, что «Росатом» полностью контролирует положение дел на ЗАЭС и его оценки по продолжительности автономной работы отличаются от оценок МАГАТЭ.

На днях директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина опровергла информацию о том, что станция якобы может полностью остаться без электроснабжения через 10 дней из-за проблем с доставкой дизельного топлива для резервных генераторов.