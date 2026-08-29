В ЗАЭС опровергли слухи о якобы полном обесточивании станции через 10 дней

Яшина: говорить о неизбежности обесточивания ЗАЭС некорректно. Фото: Dmitry Grigoriev/GLOBAL LOOK PRESS

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина опровергла информацию о том, что станция якобы может полностью остаться без электроснабжения через 10 дней из-за проблем с доставкой дизельного топлива для резервных генераторов. Об этом она сказала в беседе с ТАСС.

По ее словам, персонал предпринимает все необходимые усилия для обеспечения стабильного энергоснабжения.

«Ситуация находится под постоянным контролем специалистов, и на станции принимаются все необходимые меры для поддержания надежного энергоснабжения систем безопасности», — уточнила Яшина.

29 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС якобы рискует остаться без полного энергоснабжения в течение 10 дней из-за перебоев с внешним питанием.

В этот же день Гросси сообщил, что ЗАЭС уже больше недели находится без внешнего электроснабжения и работает только на аварийных дизельных генераторах.

27 августа БПЛА ВСУ атаковали зону сухого хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС.