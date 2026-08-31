Европейцев призвали не ездить на Украину: сразу несколько стран ЕС предупредили об ужасающей зиме Фото: REUTERS.

Сразу несколько стран Евросоюза призвали своих граждан отказаться от поездок на Украину и предупредили о сложной ситуации предстоящей зимой. Соответствующие рекомендации к концу августа обновили Великобритания, Нидерланды, Италия и Германия.

Британский МИД не рекомендует посещать большую часть территории Украины. Исключение сделано для Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областей и Черновцов. В ведомстве также предупреждают, что поездка вопреки официальным рекомендациям может привести к аннулированию туристической страховки.

Отдельное внимание британские власти уделили возможным проблемам с коммунальной инфраструктурой зимой. В МИД Великобритании считают, что перебои в энергосистеме могут повлечь внеплановые или аварийные отключения.

«Отключения электроэнергии также могут повлиять на централизованное теплоснабжение и водоснабжение. Имейте в виду, что температура может опускаться ниже -20°C в разгар зимы», — говорится в рекомендациях.

МИД Нидерландов отнес всю территорию Украины к красной зоне опасности и призвал находящихся там граждан покинуть страну, если это можно сделать безопасно. Итальянские власти также категорически не рекомендуют поездки на Украину по любой причине. В Германии предупреждение сохраняется после обновления рекомендаций перед Днем независимости Украины.

Тем временем украинский министр энергетики Денис Шмыгаль призвал жителей страны не рассчитывать на легкую зиму. Он предупредил о сложном отопительном сезоне и необходимости заранее готовиться к возможным проблемам с энергоснабжением.

Кроме того, украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук ранее допустил, что зимой температура в некоторых жилых домах Киева может не превышать 15 градусов. Он связал риски с состоянием столичной энергетической инфраструктуры и возможным дефицитом мощностей.