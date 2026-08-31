Лихачев: Росатом надеется на установление режима тишины на ЗАЭС на этой неделе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Росатом надеется на установление режима тишины на Запорожской АЭС на этой неделе. Об этом говорится в комментарии гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева.

Кроме того, Росатом взаимодействует с Министерством обороны, Росгвардией и МИД России с целью скорейшего установления режима тишины для ремонта линии "Ферросплавная". Он напомнил, что линия была отключена 20 августа из-за повреждения.

Лихачев отметил, что Росатом приветствует тот факт, что МАГАТЭ видит сложность обстановки на ЗАЭС и разделяет обеспокоенность.