Лихачёв назвал приоритетную задачу Росатома

Росатом рассчитывает на сопровождение МАГАТЭ колонны с топливом для ЗАЭС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Росатом приветствует то, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) видит сложность ситуации на Запорожской Атомной электростанции (АЭС) и разделяет обеспокоенность госкорпорации. Такое заявление сделал гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

«В настоящий момент ситуация на Запорожской станции вызывает серьезную озабоченность», — говорится в его заявлении.

Лихачев напомнил, что с 20 августа, после отключения линии «Ферросплавная», станция лишена внешнего энергоснабжения и уже 11 суток получает электроэнергию только от собственных дизель-генераторов. Он отметил, что Росатом полностью контролирует ситуацию на станции, а оценки госкорпорации относительно продолжительности ее автономной работы существенно отличаются от оценок МАГАТЭ.

Глава гендиректора также заявил, что обеспечение ЗАЭС дизельным топливом является приоритетной задачей Росатома. Госкорпорация рассчитывает, что сотрудники МАГАТЭ будут сопровождать колонну с топливом для станции.

Как писал сайт KP.RU, Лихачев также заявил, что Росатом надеется на установление режима тишины на Запорожской АЭС на этой неделе.