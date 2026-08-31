Путин поздравил режиссера Алексея Учителя с 75-летием Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Алексея Учителя с 75-летием. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что мэтр смог состояться в профессии благодаря неустанному творческому поиску и искренней увлечённости любимым делом.

Президент пожелал юбиляру успехов, крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Российский лидер пожелал армянскому политику «стойкости перед лицом испытаний».