Вице-премьер Чернышенко: в регионах к новому учебному году открыли 17 новых школ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В российских регионах к началу нового учебного года свои двери для учеников распахнули 17 новых общеобразовательных организаций. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Совокупная мощность новых учебных заведений составляет 14,5 тысячи мест. Современные школы построены и введены в эксплуатацию в нескольких регионах страны, в числе которых Краснодарский край, Нижегородская и Тамбовская области, а также республики Дагестан и Хакасия.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что более 38 тысяч школ примут 17,5 миллиона школьников в новом учебном году. В первый класс пойдут 1,5 миллиона учеников. Глава ведомства также подчеркнул важность создания комфортных условий для первоклассников.