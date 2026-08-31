Кравцов: 1 сентября более 38 тысяч школ России примут 17,5 миллионов учеников. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Более 38 тысяч школ примут 17,5 миллиона школьников в новом учебном году. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Свои двери в День знаний откроют 38 тысяч школ, 17 из которых построены с нуля. Вместе с нашими первоклассниками за парты сядут 17,5 миллиона учеников, - сказал министр.

При этом министр уточнил, что число первоклашек в наступающем учебном году составляет полтора миллиона.

«Нам крайне важно создать условия, чтобы этот шаг был для них уверенным», - заключил Кравцов.

Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» президент Российской академии образования Ольга Васильева назвала появление с 1 сентября оценок за поведение самым важным изменением в учебном процессе. По ее словам, те первоклашки, которые придут и проучатся 11 лет, будут уже другими выпускниками, чем нынешнее поколение.

В 2026 году средняя цена букета к 1 сентября составляет составляет 4 800 рублей. При этом россияне по-прежнему предпочитают дарить учителям розы.