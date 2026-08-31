Население Швеции может сократиться с 10,6 млн до 6,6 млн человек к 2100 году Фото: REUTERS.

Население Швеции к 2100 году может сократиться примерно на четыре миллиона человек — с нынешних 10,6 млн до 6,6 млн. Об этом сообщает Sveriges Radio со ссылкой на подготовленный по заказу правительства страны доклад.

Такой вариант развития событий рассматривается как один из возможных сценариев. Он предполагает сохранение низкой рождаемости и слабого миграционного притока. В результате в стране станет меньше детей и людей трудоспособного возраста, тогда как доля пожилых продолжит увеличиваться.

Ответственная за подготовку доклада, доцент экономики Оса Ханссон предупредила, что продолжительное сокращение численности жителей способно создать серьезную нагрузку на экономику страны.

«Если рассматривать отдельно эффект от сокращения населения, это будет иметь довольно серьезные последствия для шведской экономики», — отметила Ханссон.

Авторы исследования обращают внимание, что уменьшение населения вместе с его старением способно увеличить расходы государства и одновременно сократить число работающих граждан, за счет которых финансируются общественные системы. При этом речь пока идет именно о сценарии долгосрочного развития, а не о неизбежном прогнозе.

Немногим ранее исследователи предупредили о глобальном демографическом переломе из-за падения рождаемости. Согласно их расчетам, население Земли может достичь пика примерно в 2056 году на уровне около девяти миллиардов человек, после чего начать сокращаться. Снижение рождаемости фиксируется в странах с разным уровнем доходов, включая государства Европы, Азии и Латинской Америки.