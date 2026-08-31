Двух поляков арестовали за избиение 15-летнего украинского подростка в Лодзи Фото: полиция польского города Лодзь

В польском городе Лодзь правоохранители задержали двух местных жителей, которых подозревают в жестоком избиении 15-летнего подростка с Украины. Инцидент произошел еще в конце июня на прудах Стефанского, однако злоумышленники были арестованы только в августе. Как сообщает полиция, мотивом нападения стала национальная неприязнь, а всю информацию предоставили очевидцы произошедшего.

По данным следствия, сначала мужчины словесно оскорбили несовершеннолетнего, а когда тот подошел к дереву, чтобы забрать свои личные вещи, они нанесли ему множественные удары. Подросток не был знаком с нападавшими и не мог предвидеть агрессию. Свидетели случившегося сразу же обратились в органы, что помогло оперативно восстановить картину событий.

Задержанным оказалось 17 и 24 года, причем старший из них уже имел проблемы с законом ранее. Оба фигуранта являются гражданами Польши. Их противоправные действия квалифицировали как хулиганство, совершенное на почве этнической ненависти, а по польскому законодательству такое преступление грозит тюремным сроком до пяти лет.

Это не единственный недавний случай агрессии в отношении украинцев в Польше. В начале августа подобный инцидент произошел в городе Радом, где жертвами нападения стали трое молодых людей с Украины. Конфликт разгорелся после того, как нетрезвый поляк остановил их на улице и начал провоцировать вопросами об исторических событиях, связанных с Волынской трагедией.