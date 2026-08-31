АЦ ВЦИОМ: россияне редко голосуют на выборах по идеологическим соображениям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Граждане России редко голосуют на выборах по идеологическим соображениям. С таким мнением выступил гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Валерий Федоров в эфире радио «Комсомольская правда».

Федоров рассказал, что есть несколько типов голосования. Один из них называется «ритуальный», когда люди считают голосование гражданским долгом, и им в детстве сказали, что нужно идти голосовать. Также есть тип «сигнальный», когда людей что-то не устраивает, и они приходят и голосуют за партию или за кандидата, но не того, которому они доверяют, а чья программа им нравится.

Кроме того, существует «протестное» голосование и «лоялистский» тип, при котором люди всегда голосуют за действующую власть.

«И у нас в большом дефиците так называемое идеологическое голосование - по принципу партийной приверженности. Вот в качестве примера. В Италии коммунистическая партия давно уже сама распустилась, перекрасилась, стала демократической и прочей. Но до сих пор есть городки, где люди всегда на всех выборах голосуют за коммунистов. Это феномен приверженности», - заключил Федоров, слова которого приводит сайт KP.RU.

Как писал сайт KP.RU, выборы в Государственную думу пройдут с 18 по 20 сентября. Главные партии страны ранее обнародовали списки кандидатов на выборы.