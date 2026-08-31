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НовостиЭкономика31 августа 2026 8:46

ЦБ представил логотип цифрового рубля

ЦБ разработал логотип для цифрового рубля в кораллово-алом цвете
Елизавета КУЗНЕЦОВА
ЦБ представил логотип цифрового рубля. Фото: Банк России

ЦБ представил логотип цифрового рубля. Фото: Банк России

Центральный банк РФ представил логотип цифрового рубля. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщили в пресс-службе регулятора в мессенджере «Макс».

Логотип выполнен в виде окружности кораллово-алого цвета с размещенным внутри символом рубля. Знак смещен влево относительно центра окружности, а вертикальная линия буквы «Р» соединяется с ней на расстоянии одной трети диаметра.

Для сохранения читаемости вокруг логотипа предусмотрено охранное поле. В нем нельзя размещать другие графические элементы, изображения или текст.

Для рекламных и информационных материалов ЦБ России разработал дополнительную версию логотипа. Кораллово-алый оттенок также станет основным фоном для информационных и промоматериалов, сувенирной продукции и других материалов, связанных с цифровым рублем.

Напомним, с 1 сентября 2026 года крупные торговые сети начнут принимать оплату в цифровых рублях. Это постепенно распространится и на мелких продавцов. Все такие операции будут бесплатными для россиян.