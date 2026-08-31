В Смоленске прошёл Международный молодёжный фестиваль баскетбола 3x3 "Смоленская крепость"

Фото: пресс- служба Правительства Смоленской области.

Турнир имел широкое международное представительство. На стритбольные площадки приехали команды из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Китая, Узбекистана и Союза Африканских Государств.

На двух игровых кортах одновременно прошли турниры среди мужских и женских команд. Также в программе мероприятий были организованы инклюзивные соревнования для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (баскетбол на колясках).

Для гостей и участников была подготовлена насыщенная развлекательная программа: выступление группы "Марсель", вечерний сет диджеев Swanky Tunes, турнир по брейкингу, атомная выставка и студия подкастов.

В рамках фестиваля состоялось подписание соглашения о развитии баскетбола 3х3 в Смоленской области и запуске всероссийской Школьной лиги. Вечером состоялись финалы соревнований и награждение победителей.

"Фестиваль"Смоленская крепость" станет ещё одной яркой страницей в истории нашей Молодёжной столицы России.", - подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.