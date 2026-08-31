Politico раскрыло содержание нового пакета санкций Евросоюза против России Фото: Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

Европейский союз готовит очередной пакет ограничительных мер против России, его планируют утвердить уже в середине октября. Как сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов, в новые списки могут внести около 1600 позиций. В публикации уточнили, что речь идет как о физических лицах, так и о целых компаниях.

Согласно обсуждаемому проекту, под ограничения могут попасть 800 граждан России и столько же отечественных предприятий. Окончательное решение по этому вопросу будет зависеть от итогов встречи глав дипломатических ведомств стран-членов ЕС. Неформальные переговоры министров запланированы в ирландском городе Уиклоу.

Параллельно с этим немецкие СМИ сообщают о возможных новых обвинениях в адрес Москвы. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как ожидается, может связать инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига с действиями России, что станет поводом для ужесточения рестрикций.

В Министерстве иностранных дел России уже отреагировали на планы Брюсселя. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что подобные шаги со стороны Евросоюза не достигают поставленных целей. По ее мнению, каждое новое ограничение лишь подчеркивает отсутствие конструктивных решений у европейских политиков.