Politico: В Европе сравнили итоги исландского референдума с неудачным свиданием Фото: REUTERS.

Результаты прошедшего в Исландии референдума по вопросу возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз вызвали неоднозначную реакцию в Брюсселе. Европейское издание Politico со ссылкой на собственные источники охарактеризовало итоги голосования как ситуацию, напоминающую отказ пойти на свидание, которого никто не назначал.

По словам одного из неназванных представителей ЕС, ситуация выглядит парадоксально: «Это все равно что получить отказ от человека, которого ты даже не приглашал на свидание».

Другой европейский чиновник отметил, что положительный исход референдума мог бы стать серьезным имиджевым успехом для объединения. Такой результат продемонстрировал бы привлекательность европейских институтов на международной арене, но ожидаемого подтверждения со стороны Рейкьявика не последовало.

Напомним, в субботу, 29 августа, граждане Исландии проголосовали на референдуме об интеграции в ЕС. Против возобновления диалога высказалось почти 53% населения. После этого премьер Кристюн Фростадоуттир отвергла какие-либо новые переговоры о вступлении страны в ЕС.