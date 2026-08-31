12-летняя девочка пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

12-летняя девочка получила ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на коммерческий объект под Белгородом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.

«В детскую областную клиническую больницу обратились родители с 12-летней девочкой, которая пострадала в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в селе Репное Белгородского округа», - говорится в сообщении.

Ребенку диагностированы минно-взрывная травма и ссадина предплечья. Она была отпущена домой после оказания помощи.