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НовостиПроисшествия31 августа 2026 9:16

12-летняя девочка пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Оперштаб Белгородской области сообщил о последствиях атаку ВСУ
Вениамин ЗАХАРОВ
12-летняя девочка пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

12-летняя девочка пострадала в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

12-летняя девочка получила ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на коммерческий объект под Белгородом. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.

«В детскую областную клиническую больницу обратились родители с 12-летней девочкой, которая пострадала в результате атаки беспилотника на коммерческий объект в селе Репное Белгородского округа», - говорится в сообщении.

Ребенку диагностированы минно-взрывная травма и ссадина предплечья. Она была отпущена домой после оказания помощи.