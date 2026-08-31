Посольство РФ: Россиянка погибла при крушении парома у берегов Кипра

Россиянка погибла при крушении пассажирского парома у берегов Кипра. Фото: REUTERS.

Россиянка погибла при крушении пассажирского парома у берегов Кипра. Об этом сообщило посольство России в Турции со ссылкой на уточненные данные турецких властей.

В дипмиссии подтвердили, что среди жертв катастрофы оказалась гражданка Российской Федерации. Дополнительной информации о погибшей пока не поступало.

«По поступившим от турецких властей уточненным данным, в катастрофе погибла гражданка Российской Федерации», — говорится в сообщении посольства.

Ранее у побережья Северного Кипра затонул пассажирский паром, на борту которого находились 267 человек. По первым данным местных властей, спасателям удалось эвакуировать 172 пассажира, сообщалось как минимум о шести погибших. Первоначально российские дипломаты сообщали, что граждан РФ среди установленных жертв катастрофы нет.