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НовостиПроисшествия31 августа 2026 9:34

«Страна»: боевики ВСУ могут быть причастны к убийству монаха Святогорской лавры

Расследованием убийства монаха Святогорской лавры занимается Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона
Елизавета КУЗНЕЦОВА
«Страна»: боевики ВСУ могут быть причастны к убийству монаха Святогорской лавры. Фото: Alexander Legky/Global Look Press

«Страна»: боевики ВСУ могут быть причастны к убийству монаха Святогорской лавры. Фото: Alexander Legky/Global Look Press

К убийству монаха Святогорской лавры в Донецкой области могут быть причастны украинские военнослужащие. Об этом со ссылкой на пост управляющего делами Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Антония сообщает издание «Страна».

По словам митрополита, расследованием преступления занимается Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона. Он отметил, что в ее компетенцию входят уголовные правонарушения, совершенные военнослужащими.

«Само собой показывает, кого именно следствие рассматривает как возможных исполнителей», — написал Антоний, призвав провести объективное и беспристрастное расследование.

Митрополит также сообщил, что спустя неделю после убийства следствие не обнародовало ни одной версии произошедшего. При этом полиция Донецкой области и указанная прокуратура пока не комментировали преступление.

Напомним, монах Варсонофий был убит ножом. Его лицо было изуродовано. Кроме того, пострадали инок Григорий и послушник Андрей. Оба в больнице Харькова в тяжелом состоянии.